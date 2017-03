M&C Saatchi Der trashige Mate-Ohrwurm von Maya Mate und Alexander Marcus

Club Mate ist der absolute Platzhirsch im besonders bei jungen Menschen angesagten Segment der Mate-Tees. Wie kann es eine Challenger-Brand da schaffen, in den Fokus zu rücken? Richtig: Laut, bunt und ausgeflippt sein. So wie jetzt Maya Mate. Die Marke der Rhodius Mineralquellen hat sich für ihre Werbe-Attacke auf Augen und Ohren prominente Unterstützung geholt.

Maya Mate feat. Alexander Marcus

Die meistgetrunkenen Mate-Tees (Bild: Statista)

Pünktlich zum Aschermittwoch startete Maya Mate eine Online-Kampagne, in deren Mittelpunkt der "Maya Mate Song" steht. Und den hat kein Geringerer performt als, die fleischgewordene Persiflage auf das Schlagergenre und Erfinder der Musikrichtung Elektrolore. In dem Musikvideo singt, tanzt und flirtet sich Marcus in einem seiner typischen schrillen Outfits durch eine Abfüllstation für Maya Mate - und trällert dabei den Song, der nicht nur an eine beliebte Kinderserie angelehnt, sondern eher knallhart abgekupfert ist."Die Kombi Alexander Marcus und Maya Mate ist nahezu perfekt. Kein Künstler lebt die Lebensfreude, Exotik und den Humor von Maya Mate besser als er", sagt, Brandmanagerin von Maya Mate. Die Kampagne, die über die Facebook- und Youtube-Präsenzen von Maya Mate sowie die Website der Marke verbreitet wird, entstand in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur. Die Agentur ist vor allem für ihre Arbeiten für die Ferrero-Marken Küsschen, Rocher und Kinderschokolade bekannt. Im Getränke-Segment arbeitete die Agentur bereits für Ballantines und Coca-Cola.Einer Umfrage von Statista zufolge ist Maya Mate in Deutschland die Nummer 3 drei der meistgetrunkenen Mate-Getränke. Fritz Mate liegt an Platz 2, der unangefochtene Spitzenreiter ist allerdings Club Mate: Mehr als die Hälfte der 424 Mate-Trinker über 18 Jahren gibt an, diese Marke am häufigsten zu konsumieren. Ob Alexander Marcus an den Kräfteverhältnissen etwas ändern kann, wird sich nun zeigen. ire