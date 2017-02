Lufthansa Billboard Wie Kolle Rebbe mit einem digitalen Reisekiosk Fernweh weckt

Wie genial Technik sein kein, zeigt Kolle Rebbe mit seinem für Lufthansa entwickelten digitalen Reisekiosk. Ein interaktives Billboard verbindet Passanten per Live-Stream mit Kiosk-Verkäufern aus der ganzen Welt und sorgt sogar für einen kulinarischen Vorgeschmack auf das nächste potentielle Reiseziel.

ReiseKiosk – Ein Kurztrip um die Welt | Lufthansa

Mithilfe einer Technik, ähnlich wie bei Videokonferenzen, quatschen die Verkäufer aus New York, Miami, Hongkong und Tokio vorbeihastende Passanten an. Über einen eingebauten Snackautomaten, der per Fernauslösung bedient wird, können die Kioskbesitzer landestypische Snacks und andere Kuriositäten an die verdutzten Passanten verteilen - wie bei einem echten Kiosk eben."So geben wir den Menschen einen Vorgeschmack auf Asien und Amerika und entführen sie einen Moment ans andere Ende der Welt. Für uns ein innovativer Weg, die Reiselust der Menschen zu steigern", sagt, Leiterin der Marketing Kommunikation beiMit dem Marketing-Stunt gelingt es der Lufthansa nicht nur zu unterhalten, sondern - gerade in der kalten Jahreszeit - auf innovative Weise die Reiwselust der Zielgruppe zu wecken. Die Live-Aktion ist zwischen Januar und März in der Düsseldorfer Innenstadt zu sehen und wird mit regional ausgesteuerten Radiospots sowie Social Media-Filmen beworben. Um die digitale Out-of-Home-Kampagne zu realisieren, arbeitete die Lufthansa Leadagenturmit dem Anbieter für medientechnische Systemlösungen Amptown System Company zusammen. lin