"Life is bitter" Fernet-Branca und Pilot Hamburg schicken Plakatkampagne in die zweite Runde

Dieses Motiv schaltet Fernet-Branca in Köln © Borco-Marken-Import

Mit der Kampagne "Life is bitter" gelang Fernet-Branca im vergangenen Jahr ein Coup: Freche Texte und regional ausgesteuerte Motive in Out-of-Home und Social Media bescherten der Spirituosenmarke hohe Aufmerksamkeit und vor allem in der Branche viele Sympathiebekundungen. Nun schickt die zuständige Agentur Pilot Hamburg den Auftritt in die zweite Runde - erneut wird gestichelt und ausgeteilt.