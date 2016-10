Lieferdienst-Studie Nur 13 Prozent der Deutschen kennen Foodora und Deliveroo

Anbieter wie Foodora müssen noch an ihrer Bekanntheit arbeiten Foto: Foodora

Start-ups wie Foodora und Deliveroo machen es sich seit einiger Zeit zur Aufgabe, Essen aus Restaurants bequem zum Endkunden nach Hause zu bringen - und investieren dabei auch viel in Werbung. Einer repräsentativen Studie des Marktforschers Omniquest zufolge lässt die Bekanntheit der Anbieter in Deutschland noch stark zu wünschen übrig. Dabei haben die Unternehmen tatsächlich viel Potenzial am Markt.