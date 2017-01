Lidl Wie der Discounter in Tschechien auf einen rechtspopulistischen Shitstorm antwortete

Ein schwarzes Model im Lidl-Prospekt löste in Tschechien eine Rassismusdebatte aus Foto: Lidl

Dass Unternehmen auch ohne politische Ambitionen nicht darum herumkommen, Stellung in gesellschaftlichen Debatten zu beziehen, musste gerade Lidl in Tschechien erleben. Rechtpopulisten nahmen einen Prospekt des Discounters zum Anlass, um in den sozialen Netzwerken einen Shitstorm auszulösen. Mit einer selbstbewussten Antwort gelang es Lidl allerdings, die Tonalität der Debatte schnell zu drehen.