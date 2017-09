"Li dl Land" Lidl foppt Edeka mit herrlichem Viral - und dem deutschen Ryan-Gosling-Double

Internet-Clip | Viral | LI DL Land | A LIDL bit of Hollywood | Lidl lohnt sich

Sechs Oscars heimste das Film-Musical "La La Land" mit Gosling und Emma Stone in den Hauptrollen in diesem Jahr ein und wurde weltweit zum Kassenschlager. Die Kreativagenturhat jetzt ein ironisches Remake für die Social-Media-Kanäle des Lebensmittel-Discounters umgesetzt. Und das strotzt nur so vor witzigen Anspielungen auf bekannte Edeka-Werbefilme wie "Heimkommen" und "Eatkarus" sowie Hollywood-Streifen wie "Matrix" und "The Notebook" (in dem Gosling seinerzeit die Hauptrolle spielte)."Li Dl Land" erzählt die Geschichte von Emma und "Ryanhold", die sich Hals über Kopf an der Lidl-Kasse ineinander verlieben und ihrem jungen Glück - ganz so wie die Protagonisten in der Vorlage "La La Land" - tanzend Ausdruck verleihen. Doch etwas steht der Romanze im Weg: Emma ist Teil der Familie Borrmann, die Edeka mitgegründet hat und schon seit Generationen für den Lidl-Rivalen arbeitet. Doch am Ende erweist sich die Liebe stärker als alle Anstrengungen der Familie, das Paar auseinander zu bringen.Den Fans gefällt der jüngste Frontalangriff von Lidl auf Edeka ganz offensichtlich wieder einmal: Auf Facebook kommt der Clip bereits auf mehr als 1,5 Millionen Views, über 19.000 Likes und über 4000 Shares. Man darf gespannt sein, wann Edeka zum nächsten Gegenschlag ausholt. tt