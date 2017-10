Leo's Thjnk Tank McDonald’s und das Geheimnis der Burger-strickenden Textilfirma Beef

McDonald's will die Wahrheit über sein Fleisch erzählen Foto: McDonald's

Gibt es etwas, was man dem leistungsfähigen deutschen Mittelstand nicht zutrauen würde? Vielleicht folgendes: Dass alle Burger-Pattys von McDonald‘s in Wahrheit an den Strickmaschinen der Textilfirma Beef entstehen. Und das Misstrauen wäre berechtigt: Denn das neue Onlinevideo der Fast-Food-Kette ist ein weiteres Highlight in der laufenden Image-Kampagne "Die Wahrheit über McDonald’s", bei der sich Marketing- und Kommunikationsabteilung des Unternehmens den Lead teilen.