Leo’s Thjnk Tank McDonald’s feiert die Grillsaison mit Saucen-Festival

Für die Mehrheit sind sie nur eine Zutat zum Hauptprodukt. Für McDonald’s-Hardcore-Fans sind die Saucen ihrer Lieblingsprodukte dagegen oft eine Herzensangelegenheit. Diesen Fans widmet der Fastfood-Marktführer jetzt eine Produktaktion, bei der es die fünf beliebtesten Saucen zum Mitnehmen gibt. Dass die Aktion mit dem Start der Grillsaison zusammenfällt, ist dabei ein gewollter Nebeneffekt.

McDonald's "Aber bitte mit Sauce" 2017

"Wir wissen, dass unsere Saucen bei unseren Gästen sehr beliebt sind", erklärt Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender McDonald’s Deutschland, den Grundgedanken der Aktion. In der Geschichte der McDonald’s-Saisonpromotions sticht "Aber bitte mit Sauce" allein schon durch die begleitende Werbekampagne heraus. Während Promotions normalerweise auf den Verzehrgenuss direkt im Lokal ausgerichtet sind, stellt die Marke dieses Mal ein Produkt in den Mittelpunkt, das erst nach dem Restaurantbesuch zum Einsatz kommen soll. In den begleitendenbeschränkt McDonald’s den Bezug auf sein Kerngeschäft auf den Abbinder und inszeniert seine Werbebotschaft im Stil von Kochanleitungsvideos.Zum Auftakt der Kampagne, die noch bis zum 4. Juni läuft, verloste McDonald auf Facebook zehn Flaschen der Szechuan Teriyaki Sauce. Obwohl diese Sauce in Deutschland nie auf der Speisekarte stand, forderte die Fan-Community in den sozialen Medien auch hier die Aufnahme ins Produktangebot. McDonald’s Deutschland hat diesen Wunsch aufgegriffen, das Rezept der Sauce im Heimatmarkt, der USA, angefragt und von seinem Saucenhersteller Develey in streng limitierter Auflage produzieren lassen.In den McDonald’s-Restaurants selbst bekommt jeder Gast während des Aktionszeitraums gratis zu seinem McMenü eine von fünf beliebten original McDonald’s-Saucen, abgefüllt in 140 Milliliter Flaschen. Dabei können die Gäste wählen zwischen Steakhouse-, McRib-, Curry-, Süß-Sauer- oder 1955-Sauce. Begleitend präsentiert McDonald’s auch die Produktionsabläufe seines Saucen-Lieferanten Develey auf der Content-Plattform. cam