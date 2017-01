Leo’s Thjnk Tank McDonald‘ kämpft in eigener Sache gegen Fake-News

McDonald's wirbt mit alterrnativen Fakten gegen Gerüchte über die eigenen Produkte Foto: McDonald's

Es gibt alternative Fakten wie „Selbstbefriedigung macht blind“, die so pikant wie falsch sind. McDonald’s nutzt nun das erste Amtsjahr von Präsident Trump, um in eigener Sache gegen Fake News zu kämpfen. Mit der neuen Qualitätskampagne „Die Wahrheit über McDonald’s“, die am 30. Januar startet, will die Burger-Kette offensiver gegen Gerüchte über McDonald’s-Produkte vorgehen. Dazu haben erstmals PR- und Marketingabteilung bei der Kreation der Kampagne zusammengearbeitet.