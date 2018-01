Leo's Thjnk Tank Mc Donald's lockt Familien mit Gutscheinaktion

Die Familie steht im neuen McDonald's-Spot im Vordergrund © McDonald's

Themenseiten zu diesem Artikel: McDonald's Thjnk Deutschland Tagesspiegel

McDonald's bewirbt seine bis Ende Januar laufende Gutschein-Aktion mit einer breit angelegten TV-Kampagne. In dem TV-Spot "Familie ist, wer zusammen isst" geht es in erster Linie nicht um die Angebote an sich, sondern um Familien und menschliche Beziehungen. Erst in der zweiten Hälfte des 30-Sekünders erfährt der Zuschauer, dass der Absender der Fast-Food-Riese mit dem goldenen M ist.