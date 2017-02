Leo's Thjnk Tank / Salt Works McDonald's enthüllt endlich den Wald mit den magischen Pommes-Frites-Bäumen

Ein Wald, aus dessen Bäume Pommes Frites geschnitzt werden. Ist das das wahre Geheimnis von McDonald's? In seinem Kinofilm zur Kampagne "Die Wahrheit über McDonald's" treibt die Fastfoodkette eine der kursierenden Verschwörungstheorien auf die Spitze. Heraus kam dabei ein aberwitziger Film über einen idyllischen Manufakturbetrieb tief im Wald, dessen Produkte noch echte Handarbeit sind.

McDonald's "Pommeswald" 2017

Der Kinofilm, mit dem McDonald's die zweite Stufe seiner Qualitätskampagne zündet, bedient effektiv alle Klischees, die man von einer Dokumentation über einen traditionellen Herstellungsbetrieb für naturverbundene Produkte erwarten würde. Man sieht den Chef persönlich, wie er durch den Wald stapft und den langen mühsamen Weg bis zur Pommes-Ernte erklärt. Seine Mitarbeiter sitzen anschließend gemeinsam an der Werkbank und schnitzen die Frittenstäbchen noch per Hand aus den Holzblöcken. Der Stolz auf den eigenen Qualitätsanspruch ist bei allen spürbar, wenn der Chef mit traurigem Blick erzählt, dass in schwierigen Zeiten Leute schon einmal gezwungen waren, Pommes Frites aus Kartoffeln zu machen.Mit dem Film setzen die Agenturen Leo's Thjnk Tank und Salt Works einem der über das McDonald's Menü kursierenden Gerüchte, demzufolge die Pommes Frites der Fastfoodkette aus Holz und Sägespänen gemacht sein sollen, ein kreatives Denkmal. Die Kinoproduktion soll die Zielgruppe auf unterhaltsame Weise motivieren, die Kampagnen-Site www.mcdonalds.de/wahrheit aufzusuchen und sich über die wahren Produktionsabläufe hinter den Produkten der Restaurantkette zu informieren. McDonald's hatte die Kampagne "Die Wahrheit über McDonald's" Ende Januar mit einem Fokus auf die Fischverarbeitung hinter dem Filet-O-Fish gestartet. cam