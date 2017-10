"Leder + Cookies" So wirbt Dokyo für die verrückte neue Geruchskombination von Axe

Der Geruch von Leder und der von frischgebackenen Keksen - so stellen sich die Verantwortlichen bei Axe offenbar die unwiderstehliche Kombination zweier Düfte vor. Zumindest bringt die Unilever-Marke in dieser Geruchsrichtung nun zwei neue Produkte ihrer "Collision"-Reihe auf den Markt - und bewirbt den Launch mit nackten Tatsachen und einem TV-Spot der Hamburger Agentur Dokyo.

Der 20-Sekünder ist ein Stück weit wieder die Rückbesinnung auf die altbewährte Werbestrategie von Axe. Zwar hatte sich die Kosmetikmarke vor fast zwei Jahren offiziell vom Marketingkonzept rund um den berühmt-berüchtigten "Axe Effect" verabschiedet und setzt seitdem auf die Individualität der Männer . Im aktuellen Spot hingegen wird der (makellose) Protagonist mit der Benutzung von Axe Collision Leder + Cookies wieder zum Frauenmagnet - allerdings auf etwas andere Art und Weise als aus früheren Kampagnen gewohnt.Die Kreation des Commercials, das am 16. Oktober in den DACH-Märkten anläuft, verantwortet nicht die internationale Leadagentur 72 And Sunny Amsterdam, sondern die in Deutschland für Axe zuständige Agentur. Produziert hat den Spotunter Regie von. fam