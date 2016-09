Lars Wöbcke Marketing- und Kommunikationschef verlässt Nestlé Deutschland

Abgang zum Oktober: Lars Wöbcke verlässt Nestlé Ende dieses Monats Foto: Nestlé

Personalwechsel bei Nestlé Deutschland: Zum 30. September verlässt der langjährige Marketing- und Kommunikationschef Lars Wöbcke den Konsumgüterhersteller mit unbekanntem Ziel. Auf den 53-Jährigen, der in der Deutschlandzentrale in Frankfurt-Niederrad zum obersten Führungskreis zählte, folgt Jolanda Schwirtz, bislang Leiterin der Qualitätsinitiative Q4 und des Nestlé Competence Center. Sie berichtet direkt an Vorstandschefin Béatrice Guillaume-Grabisch.