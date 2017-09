"Lachende Pferde", "Meet Graham" und Co Das sind die herausragendsten Auto-Kampagnen der letzten 12 Monate

Auch nach 15 Jahren wird die Online-Filmreihe "The Hire" noch zitiert, wenn es um Paradebeispiele für Branded Entertainment geht. BMW hat sich dieses Jahr an eine Fortsetzung herangewagt. Die US-Agentur Fallon war bei dem erfolgreichen Folgeprojekt zwar nicht mehr mit an Bord, dafür aber deren früherer Kreativdirektor Bruce Bildstein und natürlich der Star von damals: Hollywood-Schauspieler Clive Owen.

BMW Films: The Escape

Audi rückt in der Werbung üblicherweise seine Innovationen in den Fokus. Umso überraschender der diesjährige Super-Bowl-Auftritt: Dort macht sich die Marke für das Gender-Thema stark. Der gesellschaftspolitische Spot "Daughter" ist ein kraftvolles und zugleich emotionales Statement für die Gleichstellung (Agentur: Venables Bell & Partners, San Francisco).

Wenn man über die kreativsten Kampagnen des Jahres aus dem Automotive-Bereich nachdenkt, dann führt kein Weg an "Graham" vorbei. Der Mann, der jeden Verkehrsunfall überlebt, ist eine Erfindung der australischen Verkehrssicherheitsbehörde Transport Accident Commission. Kaum eine andere Arbeit räumte so viele Kreativpreise ab wie "Meet Graham“ von Clemenger BBDO in Melbourne.

The only person to survive on our roads- Meet Graham, TAC 2016

10. Neustarter: Seat