L'Oréal Deutschland CMO Eva Henry-Künne geht, Philipp Markmann übernimmt

Überraschender Wechsel an der Marketingspitze von L'Oréal Deutschland: Eva Henry-Künne, seit 2015 Chief Marketing Officer des Kosmetikonzerns mit Sitz in Düsseldorf, verlässt das Unternehmen mit bislang unbekanntem Ziel. Ihr Nachfolger wird das Eigengewächs Philipp Markmann, seit 2006 bei L'Oréal und zuletzt Brand General Manager der Marke Garnier.



freie Beraterin für Marketing- und Innovationsstrategien tätig. Seitdem arbeitete die mit einem Franzosen verheiratete Henry-Künne an der konsequenten digitalen Transformation des Unternehmens - L'Oréal gilt in der Branche als Vorreiter in puncto Digital. fam

Markmann, erst 35 Jahre alt, berichtet direkt an Geschäftsführer. Der Franzose ist seit Anfang 2016 Chef des deutschen L'Oréal-Ablegers. Den Business-Ansatz seines neuen Marketingchefs beschreibt er als "sehr modern, stark digital ausgerichtet und immer mit dem Konsumenten im Fokus". Damit sei er hervorragend für die Rolle des CMO geschaffen, so Megarbane. Zuvor bekleidete Markmann seit 2006 verschiedene Positionen im Marketing von Garnier Deutschland und im internationalen Marketing von Maybelline New York.In der neuen Position löst erab, die vor gut zwei Jahren die damals erste CMO der Düsseldorfer überhaupt wurde. Nach einigen Stationen bei Unternehmen außerhalb der Kosmetikbranche (etwa Danone, Carlsberg und Groupe Spadel) war sie vor ihrem Wechsel zu L'Oréal als