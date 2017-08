Kununu-Ranking Das sind die beliebtesten Arbeitgeber in Marketing, Werbung und PR

Bild: Daimler AG Mehr zum Thema Glassdoor-Auswertung Das sind die 10 beliebtesten Manager deutscher Arbeitnehmer



Platz Arbeitgeber Kununu-Score 1 Webnativ Online Marketing 4,74 2 3st Kommunikation 4,65 3 ONMA Online Marketing 4,55 4 Plentycards 4,53 5 Move Elevator 4,5 6 Hansmann PR Brunnthaler & Geisler 4,48 7 MSO Digital 4,48 8 Xeomed 4,47 9 Mashup Communications 4,41 10 Consense Communications 4,38 11 K-MB Agentur für Markenkommunikation 4,37 12 Define Media 4,35 13 Zum goldenen Hirschen Dammtor 4,31 14 Diva-E Digital Value Enterprise 4,27 15 Syzygy Media 4,25 ... DURCHSCHNITT: 3,45 182 Kuffer Marketing 2,35 183 Heimat 2,35 184 WRV United Werbeagentur 2,25 185 Wiethe Group 2,18 186 H-ZWO Agentur für Kommunikation 2,12

Quelle: Kununu

Auf Basis der von Arbeitnehmern abgegebenen Bewertungen von einem bis zu fünf Sternen in verschiedenen Kategorien ermittelt Kununu pro Bewertung den sogenannten "Kununu Score", der aus einer Zahl von eins (am schlechtesten) bis fünf (am besten) besteht. Aus allen Bewertungen wird schließlich ein Gesamt-Score ermittelt, der im Arbeitgeber-Ranking über die Platzierung des Unternehmens entschied.Das Ergebnis: An der Spitze landetmit einem Kununu-Score von 4,74 und einer Weiterempfehlungs-Rate von 100 Prozent. Das Braunschweiger Unternehmen bietet beispielsweise Suchmaschinenoptimierung und Social-Media-Marketing an. In Bewertungen sehen Mitarbeiter im Unternehmen eine "Challenge mit Wohlfülfaktor" oder einen gefundenen Traumjob.Auf Platz 2 folgt mit einem Kununu-Score von 4,65 das Unternehmenaus Mainz. Die Agentur für integrierte Unternehmenskommunikation überzeugt ihre Mitarbeiter offenbar mit flachen Hierarchien und fairen Arbeitsbedingungen.komplettiert die Top 3 Arbeitgeber - ein weiterer Online-Marketing-Spezialist aus Niedersachsen. Das Hannoveraner Unternehmen wird mit einem Kununu-Score von 4,55 vor allem für das Verhalten der Vorgesetzten und insbesondere die Behandlung von Praktikanten gelobt.Auf den letzten Ranking-Plätzen landen die(Kununu-Score 2,25), die(Score 2,18) und die(Score 2,12). Hier fehle es an Wertschätzung der Mitarbeiter und die Work-Life-Balance sei nicht ausgewogen. Auf dem viertletzten Platz landet im Ranking eine bekannte Agentur:(u.A. Hornbach) weist auf Kununu lediglich einen Score von 2,35 auf.Deutlich besser schneiden die größeren Agenturen(Platz 13, Kununu-Score 4,31) sowie(Platz 15, Score 4,25) ab.Im Ranking wurden insgesamt 186 Unternehmen berücksichtigt, bei denen mindestens eine Bewertung aus dem letzten Halbjahr stammt. Ausgangslage der Kununu Arbeitgeber-Rankings sind Unternehmen, die mindestens sechs Bewertungen haben. Aus diesem Sample wurde im Arbeitgeber-Ranking aus Marketing, Werbung und PR die Anzahl der durchschnittlichen Bewertungen gezogen. In diesem Fall waren so mindestens 23 Bewertungen erforderlich, um berücksichtigt zu werden. bre