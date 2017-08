Krisenexperte Andreas Bachmeier "Autobauer müssen offensiv nach vorne gehen"

Zum Kartellverdacht halten sich die Hersteller eher bedeckt. Das mag nicht jeder verstehen, Andreas Bachmeier schon. Der Krisenexperte weiß: Wer sich jetzt vorwagt, wird mit dem Thema auf Jahre in Verbindung gebracht.

Andreas Bachmeier ist Vorstand bei der Kommunikationsagentur Engel & Zimmermann und kennt sich mit Krisen aus. Er berät Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen in schwierigen Situationen und strategischen Fragestellungen. Gegenüber HORIZONT äußert er sich im Interview über Schweigen in der Krise und Möglichkeiten, trotzdem positive Akzente zu setzen.

"Wer sich als erster äußert, wird mit dem Thema in Verbindung gebracht"

Beides ist nicht gut. Ich verstehe aber, dass jetzt keiner der betroffenen Unternehmen vorprescht, um sich zu erklären. Das ist bei jedem Kartellverdacht so.Wer sich als erster äußert, der wird in den Medien zitiert und mit dem Thema in Verbindung gebracht und das auf Jahre. Die Verurteilung in der Öffentlichkeit erfolgt sofort, selbst wenn sich in drei Jahren herausstellt, dass an den Vorwürfen nichts dran war. Das interessiert dann keinen mehr, allenfalls die Randspalten in den Wirtschaftsblättern.Die Vorgehensweise muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Jedes kämpft jetzt für sich. Aber besser wäre es, offensiv nach vorne zu gehen, in dem die Branche oder einzelne Hersteller ein Thema finden, das auf einer gesellschaftlichen Metaebene relevant ist.Nehmen Sie in der Lebensmittelwirtschaft die Rügenwalder Mühle. Der Wursthersteller hat aus seiner Kompetenz heraus neue Produkte entwickelt, die die Kompetenzen seiner alten Welt auf einen neuen gesellschaftlichen Trend zu veganer Ernährung übertragen haben. Das herauszufinden hat viel mit Kommunikation und Zuhören zu tun.Solche Situationen, wie wir sie jetzt in der Automobilindustrie erleben, entstehen immer, wenn eine Branche und die Gesellschaft auseinanderdriften. Das wissen wir aus der Energiebranche, der Chemie- und der Lebensmittelbranche sowieso. Trends werden nicht mehr wahrgenommen, also etwa Nachhaltigkeit und Elektromobilität.Aber die Politik und Verbraucherschützer. Und die Jugendlichen, die heute Führerschein machen, werden diesen Trend aufnehmen und weitertreiben. Den Dieselkatalysator wollten die deutschen Hersteller übrigens einst auch nicht, heute ist er Standard. mir