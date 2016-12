Kreativranking 2016 Das sind die erfolgreichsten Kunden

Kreativranking, die Dritte: Nach denund dendes Jahres präsentiert HORIZONT Online nun auch die kreativsten Kunden des Jahres 2016. Wie schon 2015 und 2014 mit Exit Deutschland und Misereor steht auch dieses Jahr eine gemeinnützige Organisation an der Spitze der kreativsten Marken.

Die kreativsten Marken 2016

Rang Marke Punkte Preise 1 Pink Ribbon 708 31 2 Smart 696 47 3 Edeka 589 41 4 Hornbach 541 35 5 Dot Corporation 444 15 6 Gesicht Zeigen 436 26 7 Falter 388 15 8 Robin Wood 298 22 9 Pepsi 284 13 10 Mercedes-Benz 276 14 11 Media-Markt 268 18 11 Sky Deutschland 268 23 11 VW 268 23 14 Epiphone 256 25 14 Frankfurter Allgemeine 256 18 16 BVG 244 17 16 Audi 244 14 18 Lufthansa 240 21 18 Funke Mediengruppe 240 11 20 Axel Springer Verlag 232 15 21 ZDK / Exit Deutschland 180 13 22 Gruner + Jahr 144 8 23 Zeitverlag 132 6 24 Aktion Mensch 120 9 25 Otto 104 10 26 Fiat 100 6 26 Samsung 100 7 28 Amnesty International 97 4 28 OH! Saft 97 4 30 Ikea 96 5 30 Weingut Knipser 96 7

Quelle: Horizont

Der große Gewinner heißt Pink Ribbon Deutschland. Die Gesellschaft setzt sich für den Kampf gegen Brustkrebs ein und hat am 8. März, dem internationalen Frauentag, mit einer von DDB Germany entwickelten Kampagne für Furore in den sozialen Netzwerken gesorgt.Rund 20 Frauen zeigten ihre nackten Brüste auf Facebook und Instagram und setzten dort bewusst auf die sonst bei zu viel nackter Haut übliche Zensur. Auf diese Weise sollten Frauen dazu ermutigt werden, sich selbst die Brust abzutasten.Der viel beachtete Auftritt räumte vor allem bei den Cannes Lions und dem Eurobest Festival ab. Insbesondere die Eurobest-Bilanz sorgt dafür, dass Pink Ribbon auf den letzten Metern an der Konkurrenz vorbeiziehen konnte.Generell mischen wieder mehr NGOs im Markenranking mit: Während es 2015 mit Exit Deutschland und der Stiftung Fürs Leben nur zwei gemeinnützige Organisationen unter die Top 30 schafften, sind es dieses Jahr sechs: Pink Ribbon, Gesicht Zeigen, Robin Wood, Exit Deutschland, Aktion Mensch und Amnesty International.