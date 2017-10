Kratzmatten, Tierbetten und Co Bei Ikea gibt es endlich Möbel für Hunde und Katzen

Ikea widmet mit "Lurvig" jetzt auch Haustieren eine eigene Kollektion Foto: Ikea

Auf diese Nachricht dürften Millionen Haustierbesitzer sehnsüchtig gewartet haben: Ikea bringt in diesem Monat die erste Möbel-Kollektion für Hunde und Katzen an den Start. Deutsche Kunden müssen sich allerdings noch gedulden: Die "Lurvig"-Produkte gibt es zunächst nur in den USA, Kanada, Japan, Portugal und Frankreich.