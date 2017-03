Kondommarke Billy Boy geht in Kino- und Onlinekampagne auf Tuchfühlung

Billy Boy geht in Kino- und Onlinekampagne auf Tuchfühlung

Im Online-Spot geht es erwartungsgemäß heiß her

Billy Boy Skyn Hautnah - Alles Spüren

Billy Boy: Alle Motive der Kampagne

Anders als der Auftritt im Sommer 2012 - damals von Zum goldenen Hirschen kreiert - tauchen in der neuen Kampagne keine als Silhouetten stilisierte Protagonisten, sondern echte Menschen auf. Der neue 30-Sekünder inszeniert das unmittelbare Anbahnen des Liebesakts zwischen Mann und Frau und verzichtet dabei natürlich nicht auf erotische Bilder. Entwickelt und produziert hat den Film die Amsterdamer Agenturdie deutsche Adaption übernahm. Gezeigt wird der Spot in den sozialen Netzwerken und auf der Billy-Boy-Website , im Februar lief das Commercial auch in den Kinos der Kette Cineplex.Von Sid Lee stammen zudem verschiedene Mood-Motive und Banner, die Mapa unter anderem bei Facebook schaltet. Die deutsche Anpassung der Bilder verantwortet, seit 2015 Leadagentur von Billy Boy. Die Berliner Agentur hatte Mapa bereits ab Mitte der 1990er Jahre im Bereich Health Care betreut und arbeitet nun ein zweites Mal für das Unternehmen aus Niedersachsen. fam