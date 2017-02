Kolle Rebbe Die ereignisreiche Fahrstuhlfahrt der HypoVereinsbank mit den Bayern-Stars

Die HypoVereinsbank, als "Platin Partner" langjähriger Unterstützer des FC Bayern München, aktiviert zum wiederholten Male ihr prestigeträchtiges Sponsoring: In einer neuen Onlinekampagne schicken die Bank und die Agentur Kolle Rebbe zwei Bayern-Fans auf eine interaktive Fahrstuhlfahrt mit den Stars rund um den deutschen Rekordmeister - setzen dabei aber auf Protagonisten abseits des Rasens.

Das FCB ExklusivKonto

Stephan Lehmann und einmal Bayern-Legende Hasan Salihamidžic. Die Kampagne ist interaktiv gestaltet: Per Klick wählen die Zuschauer die nächste Etage und lernen so jedes Feature des FCB ExklusivKontos der HypoVereinsbank kennen.

Die weiteren Spots:

Zu sehen sind die eingefleischten FCB-Anhänger in insgesamt sechs Videos in einem Aufzug. Dabei bekommen sie auf jeder Etage Gesellschaft von einer Person aus dem Bayern-Umfeld: Mal ist es der frischgebackene Nachwuchsleiter Hermann Gerland (der am Ende sogar seine Familie grüßt), mal der schauspielernde Edelfan Axel Milberg, mal Stadionsprecher"Insgesamt über 9 Millionen unterstützen den Rekordmeister tatkräftig und von Herzen. Als enger Partner und Wegbegleiter des Vereins, seiner Mitglieder und Fans wollen wir auch in unserer Kommunikation auf humorvolle Weise Identität stiften", erklärt, Leiter Business Marketing bei der HypoVereinsbank, die Idee hinter der Kampagne. Die Spots laufen als Pre-Rolls im Youtube-Channel des FC Bayern München, in der Allianz-Arena, im Bayern-Fanshop sowie im Youtube-Kanal und in den Filialen der HypoVereinsbank."Sehr didaktisch aber gleichzeitig möglichst unterhaltsam zu kommunizieren ist nicht gerade die leichteste kreative Aufgabe. Aber mit einem Fahrstuhl voller Profis kriegt man auch das hin", sagt, Kreativchef der verantwortlichen Agentur. Produziert hat die Spotsunter Regie von, die Postproduktion verantwortet. Die Musik steuert die Firmabei. fam