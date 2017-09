Klöckner-CEO Gilbert Rühl Warum die Digitalisierung von innen nicht gelingen kann

Klöckner-CEO Gilbert Rühl beim DLD in Tel Aviv Foto: HORIZONT/Diconium

Seit vier Jahren steckt der Konzern Klöckner in einem Change-Prozess, der zur Digitalisierung von 170 Standorten in 12 Ländern führen soll. Welche Rolle der externe Hub in Berlin bei dem vielleicht unendlichen Projekt spielt, schildert CEO Gilbert Rühl beim DLD in Tel Aviv im Video-Interview mit HORIZONT und Diconium.