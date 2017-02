Kia Ricardo Maurício Thiévent folgt auf Axel Blazejak als Director Marketing

Im Marketing von Kia Motors Deutschland gibt es eine Veränderung. Ricardo Maurício Thiévent übernimmt ab sofort den Posten des Marketing Directors. Vorgänger Axel Blazejak wird neuer Director Retail Network Development (RND).

Verantwortet künftig das Kia-Händlernetzwerk: Axel Blazejak (Bild: Kia)

Seit 20 Jahren ist Ricardoin der Automobilbranche tätig. Zuletzt arbeitete der Manager für die Beraterfirma. Der 49-Jährige startete 1996 seine Karriere nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann und einem Betriebswirtschaftsstudium bei. Danach folgten verschiedene Führungspositionen, unter anderem ab 2003 als General Manager Sales/Marketing Passenger Cars in Portugal und ab 2008 als General Manager Sales und Marketing von. 2011 wechselte er zur, einem auf Transportkühlgeräte für Lkw spezialisierten Unternehmen. Dort verantwortete der Deutsch-Schweizer als Head of Sales & Marketing die weltweite Vertriebs- und Marketing-Strategie sowie die gesamte Marken-Positionierung.Sein Vorgängerarbeitet seit 2011 für Kia. Der 47-Jährige verantwortet künftig als Leiter der Händlernetzentwicklung die Retail Quality, Business Management, Retail Management Acquisition und Training Academy. Zuvor hatte der Manager beigearbeitet, unter anderem alsDirector Marketing & Planning.Beide Manager berichten direkt an die Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland,(CEO) und(COO). mir