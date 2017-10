KfZ-Versicherungen Warum Check24-Mama Nina Bergmann mit Herrn Lorenzo flirtet

Check 24 hat am Wochenende eine neue Kampagne gestartet. Im Mittelpunkt des neuen Auftritts steht die Kompetenz des Vergleichsportals bei KfZ-Versicherungen.

Check24 Nina Callboy

Check24 Will it blend

In den kommenden Wochen wird der Konsument auf vielen Ebenen verstärkt mit dem Thema KfZ-Versicherung konfrontiert werden.ist am vergangenen Wochenende in sozialen Netzwerken wie Facebook und Youtube in die Wechsel-Sasion gestartet.In gewohnt schräg-komischer Art und Weise widmet sich die Familiensitcom des Münchner Unternehmen dem Thema KfZ-Policen. Bei beiden Geschichten geht es dieses Mal nicht nur um den günstigsten Preis, sondern auch um die Beratung, die Check24 bietet."Wir haben über 200 Versicherungsexperten bei uns im Unternehmen, die unsere Kunden auch gerne persönlich beraten - das wissen viele nicht und das wollen wir ändern", erklärt CMOden Schwerpunkt. Und deshalb telefoniert Mama Nina in einem der Filme beispielsweise auch so gerne mit Herrn Lorenzo, der sich um den Schaden am Familien-Auto kümmert. Oder schreddert einen Brief ihrer ehemaligen Versicherung mal eben im Mixer.Neben den digitalen Plattformen wird das Unternehmen die Spots auf reichweitenstarken Sendern ausspielen. Für Aufmerksamkeit ist also gesorgt. mir