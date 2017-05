Kampagne mit Jürgen Klopp So trommelt Opel für seine Siegertypen

Opel fährt wieder Siege ein und kurbelt den Absatz an. Unter dem Slogan "Sieger-Prämien" startet der Rüsselsheimer Autohersteller eine taktische Kampagne. Bis Ende Mail sollen die Kunden von besonderen Konditionen profitieren.

Opel Astra

Opel Mokka X

Opel macht nicht nur durch den Verkauf an PSA Schlagzeilen. Die Blitzmarke hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Auszeichnungen eingefahren. Das nutzt der Traditionshersteller nun für eine taktische Kampagne für die Modelle Adam, Astra, Corsa, Mokka X und Zafira. "Mit der ‚Sieger-Prämie‘ feiern wir gemeinsam mit unseren Händlern die jüngsten Auszeichnungen für unsere Modelle. Wir freuen uns, wenn wir diese Erfolge mit den Kunden teilen können. Das ist nahbar und typisch Opel", begründet Deutschland-Chefdie Verkaufsaktion.Unter anderem hatte das SUV Mokka X im Januar bei der Leserwahl von "Guter Rat" und der "Super Illu" die Auszeichnung "Auto der Vernunft 2017" erhalten. "Auto Bild" und "Computer Bild" zeichnetet den Adam mit dem „Connected Car Award“ für die beste Vernetzung im Auto ein. Den Astra zeichnete eine 58-köpfige Fachjury von Automobiljournalisten aus 22 europäischen Ländern am Vorabend des Genfer Autosalons als "Auto des Jahres 2016" aus.Für die Aktion "Sieger-Prämie", die es in ähnlicher Form bereits im vergangenen Jahr gegeben hatte, entwickeltein Hamburg eine umfangreiche Kampagne. Unter anderem wird sie über Print und Radio ausgespielt. Bei TV- und Hörfunk-Spots meldet sich erneut Opel-Markenbotschafter und Liverpool-Coachzu Wort: "Als Trainer weiß man ja, dass es richtig schwierig ist, ‘nen echt herausragenden Siegertypen zu finden. Aber zum Glück weiß ich auch, wo man ihn finden kann", ist der Startrainer zu hören. Die "Sieger-Prämie" gibt es bei den teilnehmenden Händlern bis Ende Mai. mir