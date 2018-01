Kallax-Regal Ikea verwandelt ein Wohnzimmer in einen DIY-Plattenladen

IKEA Werbung: TV Spot "Plattenladen" (Langversion)

Die explizite Anspielung auf das frühere Aufreger-Thema Schallplatten soll aber nur als Metapher für jegliche Sammelleidenschaften stehen. Denn Ikea und Stammbetreuer Thjnk rufen unter dem Kampagnen-Motto "Zeig was du liebst" dazu auf, Platz für jegliche Hobbies, Interessen und Passionen im eigenen Zuhause zu schaffen. Demnach böten die Ordnungslösungen Stauraum für jegliche Leidenschaften, vom Stricken über das Gärtnern bishin zur Musik.Alle Spots der Kampagne spielen am gleichen Ort: Einem eigens errichteten Wohnzimmer. Das wohl aufmerksamkeitsstärkste Möbelstück darin ist ein Konstrukt aus 21 einzelnen, kleinen Kallax-Regalen, die aneinander geschraubt wurden. Darin befinden sich etliche, alphabetisch geordnete Vinylplatten. Denn der Spot-Protagonist hat sein Wohnzimmer mithilfe der Regale in einen gut sortierten Plattenladen verwandelt. Zu den Freunden des Protagonisten zählt auch das sympathische blonde Ikea-Testimonial Smilla.Außerdem taucht in diesem und einem anderen Spot eine weitere alte Bekannte auf: Die Frau, die ihren Deko-Einkauf vor ihrem damaligen Freund mit "Ich hatte Bock drauf. So wie auf dich - damals" rechtfertigte. Die Figur feierte schon einmal ein Revival , als sie in den ersten Spots mit Smilla verweint auf ihrer Matte stand und offenbar von ihrem Freund rausgeworfen wurde. Jetzt scheint die Brünette einen neuen Partner zu haben - der seine Sammelleidenschaft mit einem ihr bestens bekannten Satz rechtfertigt...Die Kampagne startete am 6. Januar 2018 als integrierte Kampagne in diversen Formaten, dabei gab es beispielsweise auch einen Song-Download aus dem TV-Spot "Plattenladen". Begleitet wird das Bewegtbild (TV, Kino, Online, Social) von zwei Radio-Spots und verschiedenen digitalen Out-Of-Home-Maßnahmen aus dem Hause Thjnk. Außerdem kamen Influencer ins Spiel.entwickelte für die Social-Media-Kanäle von Ikea eine Kampagne mit Bloggern und Influencern, die für ihre Leidenschaften bekannt sind. Darunter Jana Wind ( www.bekleidet.net ) und Igor Josifovic von den Urban Jungle Bloggers, die ihre Hobbies in "Kallax"-Regalen unterbringen. Neben den sozialen Medien werden die Arbeiten auch auf der Landingpage zu sehen sein.Ikeas Leadagenturarbeitete für die Filme mit dem Spielfilmregisseurzusammen. Bei Thjnk Berlin zeichnen Geschäftsführer Kreation Stefan Schulte und Credative Director Sabine Kuckuck verantwortlich. Außerdem gehören Benjamin Waldt (Creative Copy Senior), Sophie Kearney (Creative Concept/Art), Stephan Friedrich (Strategist Senior), Hendrik Heine (Geschäftsführer Beratung), Maria Schwarz (Management Supervisor), Carolin Hons (Account Manager Senior) sowie Susanne Nagel und Caroline Walzcok (Art Producing) zum Team.Produziert wurden die Commercials vonund. Ein mehrtägiges Shooting vom Fotografenlieferte weiteren Content. Die gesamte Mediaplanung der Kampagne wurde von derkoordiniert.GGH MullenLowe konzipierte und entwickelte außerdem Banner-Platzierungen, die über mehrere Tage auf den Homepages reichweitenstarker Online-Medien zu sehen sind, sowie ein Newsletter-Konzept für die Ikea Family. Passend dazu wurde von GGH MullenLowe eine Microsite geschaffen, die alle Kampagnenelemente vereint. Darüber hinaus entwickeltezwei Ikea-Family-Mailings.erstellte für die Einrichtungshäuser verschiedene Print- und Onlinemedien zu den Themen "Ivar wird 50!", "Neuheiten bei deinem Ikea" und "Der Frühling kommt". Die Kampagne wurde im Suchmaschinenmarketing und Affiliate Marketing wie immer vonbegleitet. bre