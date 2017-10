"Justice League" Mercedes lockt Superhelden-Fans mit exklusiven Comic-Stories bei Instagram

Batman, Wonder Woman und Co. fahren ab sofort nicht mehr nur im Film "Justice League" Autos von Mercedes-Benz, sondern auch in Comics. Die Automarke mit dem Stern kooperiert mit Warner Bros. Pictures und DC Entertainment und launcht jetzt auch eine sechsteilige digitale Comic-Serie zum Film.



Bild: Mercedes-Benz/Instagram Mehr zum Thema Influencer-DB-Auswertung Mercedes-Benz lockt die meisten Auto-Fans auf Instagram

Die Comic-Stories sind ausschließlich auf dem Instagram-Kanal von Mercedes-Benz zu sehen. Alle sechs Geschichten sind in sich abgeschlossen. Es geht darin um das Privatleben der "Justice League"-Mitgliede, darunter Batman (Bruce Wayne) und Wonder Woman (Diana Prince). Und natürlich spielen auch die Mercedes-Autos eine Rolle, die den Figuren dabei helfen, ihren Helden-Alltag zu meistern.Die erste Geschichte "Joyride" über die Helden Flash (Barry Allen) und Cyborg (Victor Stone) wurde gestern auf dem Instagram-Kanal der Automarke veröffentlicht. Die anderen folgen in regelmäßigen Abständen und führen zum Kino-Erscheinungstermin des Films am 16. November (Deutschland) hin. Alle Comics werden auf den Facebook-, Twitter- und Tumblr-Kanälen von Mercedes-Benz mit Videos und Teaser-Bildern beworben.Die Stories der gezeichneten Kurzfilme stammen vom Creative Director von DC-Entertainmentdie Zeichnungen vom Künstler. Die Produktion übernahm das Custom Creative Studio von DC. Die Comic-Stories sind ein Teil der globalen Partnerschaft von Mercedes-Benz, Warner Bros. Pictures und DC Entertainment zu "Justice League", deren Kick-off am 6. Oktober auf der Comic Con in New York war. Es gibt neben den Comics auch einen TV-Spot, der Bezug auf den Film nimmt, sowie beispielsweise ein Making-of. bre