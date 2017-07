Jung von Matt/Saga Wie Brita Yource einen Wasserschlepper am Pfandautomaten bekehrt

Brita Yource Wasserbars - einen Schluck schlauer

Brita Yource Wasserbars – Quasi Karma zum Trinken

Brita Yource Wasserbars – Du trägst dein Wasser noch? Tragisch

Herzstück der Launchkampagne ist ein eineinhalbminütiger Online-Film, in dem der müde Protagonist einen wahren Albtraum erlebt. Beim Wegbringen von Pfandflaschen wird er beim Schummeln erwischt und in den Automaten eingezogen. Und während er der Flaschen-Presse immer näherkommt, hat er eine Erleuchtung in Sachen Wassertrinken...Eine Besonderheit der Kampagne: Der Film generiert laut Jung von Matt Datenpunkte, über die relevante Zielgruppensegmente für ein neues Produkt gebildet werden. An diese Segmente werden dann verschiedene Kurzfilme ausgespielt, die sich um verschiedene Vorteile der Wasserbars drehen. Einige davon sind Komfort, Individualisierung und Nachhaltigkeit. Zusätzlich begleiten Postings und Banner die Kampagne, in denen einzelne Vorteile aufgegriffen werden.Die reine Performance-Kommunikation wird auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse aus der Kampagne entwickelt, optimiert und verhaltensbasiert getargeted. Dabei geht es vor allem um das Produkt, den Preis und die Anschaffunsgsmodalitäten. Die gewonnenen Daten werden zusätzlich über personalisierte Landingpages ausgespielt, die den Kunden spezifische Informationen zur Verfügung stellen und Kaufabschlüsse erzeugen sollen.Neben Jung von Matt/Saga zeichnet die JvM-Performance-Agenturfür das Gesamtkonzept verantwortlich. bre