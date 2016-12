Jung von Matt Sixt zeigt Reisenden den Vogel

Der Sixt-Vogel suchte die Gäste am Münchner Flughafen heim Foto: Sixt

Themenseiten zu diesem Artikel: Sixt Autovermietung JvM Europcar Facebook

Was braucht Sixt, um gute Werbung zu machen? Einen aktuellen Anlass - oder einen Flughafen. Im Fall des neuen Online-Spots der Pullacher Autovermietung ist es Letzteres. Anknüpfend an den gefeierten Spot "Schleichwerbung" hat Sixt diesmal einen anderen tierischen Genossen an den Airport geschickt, um für sein Mietwagenangebot zu werben.