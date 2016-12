Jung von Matt-Kampagne Wie Vodafone ein kleines Mädchen vor Hohn und Spott verschont

Das Commercial hat Jung von Matt entwickelt Foto: Vodafone

Vodafone erhöht kurz vor Weihnachten noch einmal den Werbedruck. Nachdem in den vergangenen Wochen die Sharing-Funktion des Mobilfunktarifs Red+ im Mittelpunkt stand, rückt nun die sogenannte GigaGarantie in den Fokus der Kommunikation. Nutznießer dieses garantiert superschnellen Surf-Vergnügens ist in dem TV-Spot ein kleines Mädchen, dem Dank des superschnellen LTE-Netzes von Vodafone so einiges erspart bleibt.