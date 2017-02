Jung von Matt In Edekas neuem Video greift ein kugelrunder Junge nach den Wolken

Edeka - Eatkarus 2017



Zumindest was das visuelle Storytelling angeht, ist dieses Ziel mehr als erfüllt worden. Die von der Filmproduktionzusammen mit Regisseurumgesetzten Geschichte erinnert eher an eine Dr.-Seuss-Geschichte als an eine klassische Edeka-Werbung. Ort der Handlung ist eine Stadt, in der jeder Bewohner bis hin zu den Haustieren kugelrund ist. Wenn der Held der Geschichte zum ersten Mal am Essenstisch mit seiner Familie gezeigt wird, dürfte sich so mancher Fan der Harry-Potter-Filme an die Szenen im Haus der unsympathischen Dursleys erinnert fühlen.Ähnlich wie Harry Potter fällt auch der junge Eatkarus aus dem Kreis seiner Verwandten heraus. Während diese zufrieden sind, eine unappetitliche graue Pampe in sich hineinzuschaufeln, träumt er vom Fliegen. Dieser Traum geht für ihn allerdings erst in Erfüllung, als er sich an den von ihm bewunderten Vögeln ein Beispiel nimmt und gesunde Beeren in seinen Ernährungsplan aufnimmt.Der Link zur in der vergangenen Woche angelaufenen Gesamtkampagne ist passend zum auf eine virale Verbreitung zielenden Format bewusst dezent gehalten. Am Ende löst der Slogan der Gesamkampagne "Iss wie der, der du sein willst" die Eatkarus-Geschichte auf und liefert der Hashtag #Issso den Link zu weiteren Edeka-Inhalten rund um das Thema gesunde Ernährung. cam