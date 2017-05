Jung von Matt Edekas Heldenepos an das Feuer, den Mann und die Fleischeslust

Eine bildgewaltige Geschichte voller Pathos: Der Edeka-Spot #HerrenDesFeuers Foto: Edeka

Grillen ist für so manchen Mann ein archaisches Erlebnis und dank Edeka hat er nun das passende Gedicht, um seine Gefühle in passende Worte zu packen. Im von Jung von Matt kreierten Onlinevideo zu seiner Grillkampagne bietet der Lebensmittelhändler ganz großes Kino und appelliert an das kollektive Bewusstsein der Fleischfans. Das Ergebnis ist eine bildgewaltige Geschichte voller Pathos, wie man sie in der deutschen Werbelandschaft normalerweise eher von der Kreativagentur Heimat gewöhnt ist.