JOM-Prognose Fußball-WM und Olympia pushen deutschen Werbemarkt

Digital belebt den Werbemarkt © Fotolia

Der deutsche Netto-Werbemarkt wird in diesem Jahr um knapp zwei Prozent zulegen, prognostiziert die Agenturgruppe JOM. Das erwartete Marktvolumen steige demnach von 23,4 Milliarden Euro in 2017 auf 23,8 Milliarden Euro. Grund dafür seien weiter steigende private Konsumausgaben sowie sportliche Großereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und die Olympischen Spiele in Südkorea.