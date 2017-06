Influencer Marketing Lena Gercke wird für Otto und Adidas zum Early Bird

"Ich bin keine Sportlerin - ich bin ein Early Bird": Diese Botschaft verkündet Lena Gercke in der neuen Kampagne von Otto und Adidas. In der #CallMeEarlyBird-Kampagne von Jung von Matt/Sports dreht sich alles um die Influencerin, die auf der Kampagnenwebsite Tipps und Tricks zum Thema Frühsport verrät.

Otto & Adidas: Manifest – #CallMeEarlyBird

Berlin ist schon wach, ich bin wach - bist auch du wach? ICH BIN EIN EARLYBIRD! #callmeearlybird @adidas_de Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am 12. Jun 2017 um 23:17 Uhr

Nicht jeder hat tagsüber Zeit, Sport zu treiben. Wer zu dieser Gruppe von Menschen gehört, steht oft extra früh auf, geht noch vor Arbeitsbeginn laufen oder stattet seinem Fitnessstudio einen Besuch ab - und ist damit ein Early Bird. Für Otto und Adidas wird in der #CallMeEarlyBird-Kampagne auch das Model Lena Gercke zu einer Frühsportlerin.Die Kampagne geht aus einer strategischen Partnerschaft der Sport- und Modemarke hervor und richtet sich vor allem an junge Frauen. Die Website Callmeearlybird.de fungiert dabei als zentraler Content Hub, der an einen Modeblog oder Tumblr erinnert.Dieser Eindruck wird durch verschiedene Content-Formate untermauert, die auf der Website eingebettet sind: darunter GIFs, Fotos, Selfies oder Shopping-Empfehlungen. Darüber hinaus begleiten Media-Kooperationen mit Spotify und Runtastic den Auftritt. So findet sich beispielsweise eine Runtastic-Laufroute auf der Kampagnenwebsite.Zudem gibt es einen Social-Media-Stream, auf dem alle Posts erscheinen, die in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #CallMeEarlyBird versehen wurden. Dort tauchen auch die Kanäle von Otto und Lena Gercke auf, die ebenfalls für Kampagnen-Posts und die Aktivierung genutzt werden. Und von der Reichweite des Models dürften die Marken profitieren: Gercke hat allein auf Instagram 1,6 Millionen Abonnenten."Mit #CallMeEarlyBird holen wir unsere Zielgruppe dort ab, wo sie unterwegs ist – nämlich in den sozialen Netzwerken", erklärt Katharina Knoblich, Senior Wholesale Activation Manager bei Adidas. "Gleichzeitig stellt Lena als eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands die neuesten Outfits aus unserer Running- und Trainingskollektion vor. Für uns die perfekte Mischung."Für die Inszenierung des Auftritts zeichnen nebender Modefotografund der Filmemacherverantwortlich. bre