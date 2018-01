Influencer Marketing Das waren die erfolgreichsten Instagram-Werbeposts im Dezember

Im Dezember haben die Influencer auf Instagram wieder einmal etliche Werbepostings abgesetzt. Kaum verwunderlich, denn es gibt wohl kaum eine Zeit, in der es sich so sehr lohnen dürfte für Produkte zu trommeln, wie zu Weihnachten. Wie eine einmal im Monat exklusiv für HORIZONT Online erstellte Auswertung zeigt, halfen die Social-Media-Stars den unterschiedlichsten Unternehmen, ihre Verkaufszahlen ein wenig anzukurbeln. Für ihre Fans hatten viele Influencer dabei einen Rabattcode parat.

In das Ranking, für das

seit September einmal im Monat exklusiv für HORIZONT Online die Performance von Influencer-Posts analysiert, wurden alle Beiträge aus der DACH-Region aufgenommen, die mit den Hashtags #werbung, #anzeige oder als "Bezahlte Partnerschaft mit" gekennzeichnet wurden. Die Beiträge wurden je nach Kanal-Größe des Influencers in vier Kategorien eingeteilt: 50.000 bis 100.000, 100.000 bis 500.000, 500.000 bis eine Million sowie mehr als eine Million Follower. Durch die Einteilung ist eine Vergleichbarkeit der Instagrammer gewährleistet. Von jedem Influencer wurde die Engagement-Rate auf einen Post aus dem Verhältnis zwischen den Followern des Kanals, der Reichweite per Post und den Interactions per Post ermittelt. So konnten pro Kategorie die Top-3-Influencer-Beiträge im Dezember bestimmt werden. Über die Auswertung Knapp 50.000 deutsche Instagramkanäle (ab 750 Follower) in der Datenbank von Influlyzer werden alle 10 Minuten auf neue Werbe-Postings durchsucht. Alle ermittelten Werbepostings (#anzeige und #werbung) werden analysiert und ausgewertet. Auch jene Postings werden berücksichtigt, die als Werbepostings "geflaggt" werden. Anhand der Metadaten Follower by Influencer, Reach per Post, Interactions per Post, Engagement per Post und alles im Verhältnis zur Channelgröße sowie dem durchschnittlichen Channel-Engagement werden die besten Influencer Kampagnen (Postings) ermittelt. Im Dezember Im Dezember

Das waren die erfolgreichsten Instagram-Werbeposts im Dezember:

Influencer mit mehr als 1 Million Followern auf Instagram:

Platz 1, 2 & 3: Sarah Nowak - Mialia & Beyond Limits

Influencer mit 500.000 - 1 Million Followern auf Instagram:

Platz 1, 2 & 3: Lisa-Marie Schiffner - Icewatch, Kaufland & Beyu Cosmetics

Influencer mit 100.000 - 500.000 Followern auf Instagram:

Platz 1: Daniel Lanzinger - Timberland

Platz 2: Marvyn Macnificent - Urban Decay

Platz 3: Maria Hering - Beyond Limits

fällt besonders auf, dass es zwei Influencerinnen gelang, jeweils alle drei Top-Posts in ihren Kategorien abzuliefern. Bei den Top-Influencern beherrscht Sarah Harrison (ehemals Nowak) das Ranking, bei den Social-Media-Stars mit 500.000 bis einer Million Follower schaffte es die Bloggerin Lisa-Marie Schiffner.Außerdem kommen wieder einmal alte Bekannte im Ranking vor. Aufmerksamen Lesern unserer Serie dürfte dabei vor allem ein Name ins Auge springen: Manuel Dietrich. Der Fotograf ließ bislang kein einziges Mal bei den Top-3-Postings seiner Größenordnung auf sich warten.Was außerdem auffällt: Auch der "Verlierer" unter den Influencern mit mehr als einer Million Followern ist derselbe wie im Vormonat: Nationalspieler Jérôme Boateng. Wie bereits im November lief sein Dezember-Werbeposting für Edel-Optics in Bezug auf die Engagement-Rate deutlich schlechter als die Beiträge der anderen Social-Media-Größen.In der Kategorie der Top-Influencer gelingt Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah Harrison (ehemals Nowak) ein Triple. Alle drei erfolgreichsten Werbeposts in dieser Größenordnung kommen von der frisch gebackenen Mutter.Das Nummer-1-Posting ist Teil einer bezahlten Partnerschaft mit dem Unternehmen Mialia, das Babykissen herstellt. Mit dem Foto ihrer kleinen Tochter generiert Harrison eine Engagement-Rate von 17,78 Prozent. In den anderen beiden Posts bewirbt die Reality-TV-Teilnehmerin die Sportwear-Marke Beyond Limits. Die Beiträge kassieren eine Engagement-Rate von 10,44 Prozent bzw. 10,11 Prozent. Interessanterweise ist dies ein geringerer Wert als ihre Channel-Engagement-Rate, die durchschnittlich 11,72 Prozent beträgt.Das Model knackte übrigens erst kürzlich die 1-Millionen-Abonnenten-Marke auf Instagram, in den Vormonaten spielte sie noch in der Kategorie der Influencer mit 500.000 bis einer Million Fans. Auch hier tauchte sie unter anderem im Oktober in den Top 3 auf Auch in der Kategorie der Influencer mit 500.000 bis 1 Million Follower kann es im Dezember nur Eine geben: Die Bloggerin und Youtuberin Lisa-Marie Schiffner liefert ebenfalls alle drei erfolgreichsten Beiträge in ihrer Größenordnung. Im Posting mit der besten Engagement-Rate (17,65 Prozent) macht sie Werbung für die Uhren von Icewatch.Der zweite Beitrag enthält Werbung für Lebensmittel von Kaufland und generierte eine Post-Engagement-Rate von 15,10 Prozent. Außerdem platziert Schiffner im dritterfolgreichsten Post Lidschattenpaletten der Marke Beyu Cosmetics, womit sie eine Rate von 13,21 Prozent Engagement generiert. Grundsätzlich liegen allerdings auch die Post-Engagement-Raten von der Bloggerin unter ihrem Kanal-Durchschnitt: Die Channel-Engagement-Rate beträgt hohe 18,82 Prozent.Bei den Influencern mit 100.000 bis 500.000 Followern liefern im Dezember unterschiedliche Social-Media-User die erfolgreichsten Werbeposts. Platz 1 belegt der Österreicher Daniel Lanzinger, der in seinem Beitrag für Schuhe von Timberland trommelt. Er generiert mit seinem Outfitpost eine Engagement-Rate von 41,74 Prozent. Das ist viel höher als seine durchschnittliche Channel-Engagement-Rate von nur 8,76 Prozent. Das Bild wurde deutlich häufiger kommentiert und geliked als seine anderen Beiträge.Der Youtuber Marvyn Macnificent schafft es im Dezember zum zweiten Mal in Folge auf Platz 2 in seiner Kategorie. Auch diesmal macht er Werbung für Schminke und verlost Makeup der Marke Urban Decay. Bei Gewinnspielen ist es keine Seltenheit, dass Postings überdurchschnittlich hohe Engagement-Raten verzeichnen, da hier User in den meisten Fällen aufgefordert werden, Beiträge zu kommentieren und zu liken. Macnificent kassiert auf diese Weise eine Post-Engagement-Rate von 37,83 Prozent. Der Durchschnitt auf seinem Kanal liegt bei einer Channel-Engagement-Rate von 17,10 Prozent.Das Sportlabel Beyond Limits darf sich im Dezember ein weiteres Mal freuen. Nicht nur Top-Influencerin Sarah Harrison, sondern auch die Musikerin und Reality-Show-Teilnehmerin Maria Hering liefert eines der erfolgreichsten Werbepostings ihrer Größenordnung, in der sie die Fitnesskleidung trägt und bewirbt. Bei Hering handelt es sich allerdings um ein Gewinnspiel. Der Post verzeichnet eine Engagement-Rate von 22,71 Prozent. Damit ist das Posting fast 20 Prozent erfolgreicher als der Durchschnitt aller anderen Beiträge der Sängerin, denn ihr Kanal hat lediglich eine Engagement-Rate von 3,49 Prozent.