Influencer Marketing DM schickt die Blogger-Boxen in die zweite Runde

DM legt mit einer neuen Serie seiner beliebten Bloggerboxen nach. Bereits im vergangenen Jahr gingen die ersten Influencer-Pakete weg wie warme Semmeln, nun soll der nächste Kassenschlager folgen. Diesmal haben wieder fünf Internet-Stars eine schwarze Box mit ihren Lieblingsprodukten aus der Karlsruher Drogeriemarktkette befüllt. Darin befinden sich unter anderem Pflegeprodukte, Kosmetik und Lebensmittel.

dm GivingFriday Bella

Die sogenannte "Black Box" gibt es ab Freitag, den 24. November, in allen deutschen DM-Märkten und im Online-Shop . Interessierte Onlineshopper sollten allerdings schnell sein, denn im vergangenen Jahr waren die Pakete im Internet binnen weniger Stunden ausverkauft. Heute wurde die erste Influencerin bekanntgegeben, die eine Box zusammengestellt hat: Mrs Bella. Die 24-jährige Makeup-Artist hat eine Million Abonnenten auf Youtube und 1,3 Millionen Follower auf Instagram. Die anderen Influencerinnen werden nacheinander bis zum Launch auf der zugehörigen Microsite enthüllt . Im vergangenen Jahr waren unter anderem Sophia Thiel und Dagi Bee dabeiZusätzlich startet DM am Tag des Boxen-Verkaufs die gemeinnützige Aktion #givingisthenewblack am von der Drogeriemarktkette ins Leben gerufenen "Giving Friday". Der findet übrigens zeitgleich mit dem gehypten Black Friday statt, an dem mittlerweile viele Shops etliche Angebote und Rabatte im Programm haben. DM hat am 24. November allerdings anderes im Sinn: Das Unternehmen spendet fünf Prozent des Tagesumsatzes an verschiedene Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Eindrücke von diesem Tag werden unter dem Hashtag #givingisthenewblack im Social Web geteilt. bre