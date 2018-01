Influencer Marketing Academy Wie ein Influencer-Hub die Hype-Disziplin in Deutschland verbessern soll

"Wir wollen Hochschulen zur Modernisierung von Ausbildungsgängen im Bereich Online Marketing motivieren", so Niko Martzy, Co-Founder Influencer Marketing Academy © IMA

Am 1. September des vergangenen Jahres ging die Influencer Marketing Academy (IMA) in Berlin an den Start - eine Akademie, die Weiterbildungen für anstrebende Social-Media-Größen, Unternehmen und Marketer anbietet. Nun gründen die Verantwortlichen zum 1. März zusätzlich einen branchenübergreifenden Influencer-Hub, der Firmen, Organisationen, Verbände, Influencer und die Politik miteinander verbinden soll. Das angestrebte Ziel: Influencer Marketing am Standort Deutschland verbessern.