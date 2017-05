Influencer-Marketing 250 Instagramer weltweit promoten heute Polaroid-Sonnenbrillen

Um sein 80-jähriges Bestehen zu feiern, startet der Sonnenbrillenhersteller Polaroid am 24. Mai eine groß angelegte Instagram-Kampagne. 250 Influencer aus sieben Ländern posten heute Bilder unter dem Hashtag #InstantExperience und #PolaroidSun und promoten die neue Eyewear-Kollektion.

Hier eine kleine Auswahl der Posts der ausgewählten Influencer:

INTO THE JUNGLE Oggi Polaroid festeggia 80 anni di storia! Potete vedere un breve filmato esclusivo su come tutto è iniziato sfogliando il post. Lieto di presentarvi la nuova collezione estiva @polaroideyewear - link in bio!#PolaroidSun #InstantExperience #sponsored @otticanet Ein Beitrag geteilt von Edoardo Chiara (@edoardo_chiara) am 24. Mai 2017 um 6:31 Uhr

Als "größte Instagramkampagne in der ganzen Industrie" kündigt Polaroid seine Social-Media-Offensive an, die ausschließlich am 24. Mai stattfindet. Fashion- und Lifestyle-Influencer aus Deutschland, Brasilien, Großbritannien, Norwegen, den USA, Frankreich und Italien posten an diesem Tag Fotos, auf denen sie eine Sonnenbrille des Herstellers tragen.Laut Polaroid können die Instagramer insgesamt 15 Millionen User erreichen. Damit ist klar, dass die Instagram-Werbung sich lohnen könnte. Denn Ziel der Marketing-Offensive ist, die Markenbekanntheit durch die Influencer voranzutreiben. Wer im Foto-Netzwerk nach dem Hashtag #InstantExperience oder #PolaroidSun sucht, kann in Echtzeit das Projekt des Sonnenbrillenherstellers verfolgen. bre