Influencer-Kampagne von JvM So fühlt sich für Cheng Loew ein Hörsturz an

MEIN HÖRSTURZ | Cheng

Der Social-Media-Star, mit mehr als einer Million Abonnenten einer der einflussreichsten Youtuber in Deutschland, spielt die Hauptrolle in einem aufwendig inszenierten Online-Spot, der das Motto „Weil die beste Technik menschlich ist. Die Techniker“ in den sozialen Medien weiter pushen soll.Löw erlebt in dem von Endemol Shine Beyond gemeinsam mit Regisseur Peter Koller produzierten Sechsminüter einen Hörsturz. Das "heftige" Erlebnis, das angeblich durch ein von der Techniker zugesendetes sogenanntes „Ultrawearable“ ausgelöst wurde, nimmt Löw am Ende des Films zum Anlass, um seinen Fans die Wertschätzung für ihr Gehör ans Herz zu legen. Dass die Techniker hinter dem Film steht, wird erst im Abspann deutlich. Mit einem Einblender outet sich das Unternehmen als Auftraggeber und macht Zuschauer über den Hashtag #dietechniker auf das eigene Twitter-Profil aufmerksam, wo es weitere Informationen zur Kampagne und zur gesundheitlichen Vorsorge gibt.„Für uns ist es selbstverständlich, unseren Zielgruppen dort zu begegnen, wo sie sich medial zuhause fühlen", sagt Andreas Bündert, Marketingleiter bei der Techniker. "Durch die Zusammenarbeit mit reichweitenstarken Influencern, mit der wir bereits gute Erfahrungen gemacht haben, zeigen wir, dass die Techniker junge Menschen erreicht und ihre Lebenswelt versteht", so Bündert weiter. mas