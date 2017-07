Influencer-DB-Auswertung Mercedes-Benz lockt die meisten Auto-Fans auf Instagram

Auf Instagram ist Mercedes-Benz derzeit das Maß der Dinge. Die Stuttgarter haben auf der Bilderplattform die meisten Follower. Den größten Einzelaccount unterhält aber BMW. Das zeigt eine Studie von Influencer DB.

Die Top 10 der stärksten Automarken auf Instagram

Marke Anzahl Follower (in Mio.) Mercedes 22,0 BMW 17,0 Audi 9,6 Lamborghini 8,3 Porsche 7,4 Jaguar 6,3 Maserati 5,2 Ferrari 4,6 Bugatti 4,2 McLaren 4,1

Quelle: Influencer DB

Welche Marken derzeit am stärksten laut Influencer DB auf Instagram wachsen (Bild: Influencer DB)

Insgesamt 22 Millionen Follower. 17 Accounts mit über 100.000 Fans. Fünf davon haben über eine Million Follower. Und im Schnitt wächst die Followerzahl pro Monat um rund 4 Prozent. Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer Studie von Influencer DB. Der Analytics-Dienstleister hat in seiner ersten Branchenstudie die Performance der Autobauer auf Instagram untersucht.Die PS-Industrie gehört hier zu den aktivsten Branchen. Es gibt über 900 Kanäle, die sich mit dem Thema Auto beschäftigen, darunter sind allein 250 Accounts von Marken. Und bei dieser Masse sind die Accounts noch nicht mitgezählt, die hin und wieder etwas zu Autos und Modellen posten. Konzentriert hat sich die Untersuchung auf die Hersteller, deren Accounts mindestens 100.000 Follower aufweisen können. Und das waren immer noch 112 Stück.Dass Mercedes in der Gesamtauswertung vorne liegt, hat viel damit zu tun, dass die Marke es schafft, mit den ausgespielten Inhalten Interesse für einzelne Themen zu erzeugen. Aber auch die insgesamt jüngere Ansprache wirkt sich aus, die derzeit besonders in der Grow up-Kampagne deutlich wird. „Mercedes hat das Ziel, Instagram zu dominieren. Das wird jetzt immer stärker sichtbar“, sagt, CEO und Founder von Influencer DB.Gleichwohl ist Mercedes nicht die heißeste Marke auf der Bilderplattform. Über Tesla, im Gesamtranking auf Platz 19, wird derzeit noch mehr diskutiert als über den Stern. Pro Post erhält die Marke, die Elon Musk aus dem Nichts geschaffen hat, rund 800 Kommentare.als Zweitplatzierter kommt hier gerade mal auf 470 Userstatements. Mercedes im Untersuchungszeitraum gerade mal auf 160. Das stärkste prozentuale Wachstum weisenundmit 11 Prozent beziehungsweise fast 8 Prozent auf.Und noch eines ist wichtig: Den größten Einzelaccount auf Instagram betreibtmit derzeit über 12,5 Millionen Followern. mir