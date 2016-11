ImmerVornDabei So wirbt Saturn zu Weihnachten

Antoine Monot Jr. alias Tech-Nick. Der Schauspieler, der seit 2013 als Saturn-Fachberater in den TV-Spots des Elektronikhändlers zu sehen ist, macht die unbedarfte Saturn-Kundschaft in den



Gesicht der Kampagne ist - wie könnte es auch anders sein -20-Sekündern wieder in gewohnt humorvoller Art und Weise mit der neuesten Technik vertraut.Den Anspruch, die innovativsten Technik-Produkte zu bieten, unterstreicht Saturn mit dem Slogan #ImmerVornDabei. Dabei handelt es sich allerdings um mehr als einen Werbeslogan aus einem TV-Spot. Laut, Geschäftsführer der Saturn Marketing GmbH, will das Unternehmen das Werbeversprechen auf einer eigenen Microsite erfüllen. "Dort zeigen wir, dass Innovation bei Saturn nicht nur ein Werbeversprechen ist, sondern von uns jeden Tag gelebt wird", sagt Mehwald.Die Spots, diegemeinsam mit Regisseurumgesetzt hat, sind ab sofort auf allen reichweitenstarken deutschen Sendern zu sehen. Auf der von Mehwald erwähnten Microsite saturn.de/ImmerVornDabei soll es unter anderem Video-Reportagen geben, in denen Mitarbeiter besonders innovative Produkte, Trendthemen und Neuheiten im Einkaufserlebnis bei Saturn präsentieren. Stand heute sind monatlich zwei bis drei neue Reportagen geplant.Neben den TV-Spots und den Video-Reportagen sind auch Werbemaßnahmen am PoS, auf Flyern und in den Social Media-Kanälen geplant. Weitere Spots sollen begleitend zum Jahresstart 2017 ausgestrahlt werden. Um die Mediaplanung kümmert sich eine Inhouse-Abteilung bei Saturn gemeinsam mit. mas