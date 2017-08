Ikea So lustig reagieren die Schweden darauf, dass GoT-Kostüme aus ihren Teppichen bestehen

Die Serie "Game of Thrones" (GoT) bringt sowohl. Angesichts der hohen Produktionskosten wäre alles andere auch fatal: Die sechste Staffel soll. Doch bei den Kostümen muss es offenbar nicht immer das teuerste Material sein. Wie die

39,99 Euro kostet der flauschige Teppich "Skold" bei Ikea, den die Kostümbildner von GoT mit Lederriemen und Schnitten filmtauglich machen. Dass die Teppiche noch einen anderen Zweck als die Bedeckung von Fußböden erfüllen und in der beliebten Fantasy-Serie vorkommen, wusste der Möbel-Riese offensichtlich selbst nicht. Der griff die News über das ungewöhnliche Kleidungsstück prompt in einem Facebook-Post auf.Das Bild zeigt drei Ikea-Mitarbeiter, die sich über ihre gelben Mitarbeiter-T-Shirts ebenfalls Teppiche als Capes umgeschwungen haben. Dazu kommentiert das Möbelhaus "Der Winter naht". Der Facebookpost sammelte schon reichlich Interaktionen: Bislang zählt das Foto mit der "Nachtwache" über 10.300 Reaktionen und mehr als 1.400 Kommentare. In einem anderen Post positioniert sich Ikea als "inoffizieller Ausstatter" der Serie. bre