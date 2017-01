Neujahrskampagne Thjnk und Ikea werben für mehr Komfort zuhause

Mehr Sport treiben, mehr Leistung zeigen und größere Herausforderungen bewältigen - die meisten Neujahrsvorsätze zielen darauf ab, den Alltag aktiver zu gestalten. Die neue Kampagne von Thjnk Hamburg und Ikea macht es genau umgekehrt und fordern mehr Gemütlichkeit zuhause - genauer gesagt, im Bade- und im Schlafzimmer.

Die Protagonistin im dem TV-Spot, eine Oma, macht es vor: Nach einer Dusche denkt sie gar nicht mehr daran, den Besuch bei ihrer Enkelin frühzeitig abzublasen. Statt der Abreise zieht sie es lieber vor, sich ins kuschelige Bett zu legen und zu plaudern.„Die meisten Deutschen behandeln ihr Schlaf- und Badezimmer fast so stiefmütterlich wie den Keller“, so Bettina Olf, Executive Creative Director bei Thjnk Hamburg: „Wir wollten zeigen, wie einfach es ist, sich wohlzufühlen – mit den Ideen von Ikea.“ Ab heute ist der 30-Sekünder sowie zwei weitere Produktspots im Fernsehen, im Kino und online zu sehen. Radio-Spots und digitale Out-of-Home-Maßnahmen runden die Kampagne ab.Für das Commercial arbeitete Thjnk abermals mit dem Regisseurund derFilmproduktion zusammen. Fotografverantwortete das drehbegleitende Shooting, dessen Motive auf verschiedenen Kanälen gezeigt werden. Zwei Sondermotive sollen zudem in zahlreichendeutschlandweit eingesetzt werden.Wie bei den Familienspot zu Weihnachten hateine Landingpage konzipiert, bei der User kurze Onlinefilme vorfinden. Entspannungstipps erinnern zudem daran, öfters an sich selbst zu denken. Ein mehrstufiges Ikea Family Mailing vonrichtet sich speziell an webliche Mitglieder des gleichnamigen Kundenbindungsprogramms.Für die Socia-Media-Kommunikation auf Facebook, Instagram, Youtube und hej.de zeichnetverantwortlich: Auf den Kanälen werden Tipps und DIY-Ideen gezeigt, mit denen sich Interessierte ihre eigene Komfortzone gestalten können.