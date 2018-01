"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" Das sind die ersten Sonderwerbepartner im RTL-Dschungelcamp

Check 24 - Opener RTL-Dschungelcamp



© RTL / Arya Shirazi Mehr zum Thema "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" Wer sind eigentlich die Dschungelcamp-Kandidaten 2018?

2018 zum zweiten Mal im Dschungel dabei: Weight Watchers (© IP Deutschland)

Bei der elften #IBES-Auflage zu Jahresbeginn 2017 hatten die Preise noch bei 78.300 - 126.600 Euro gelegen. Im Schnitt sahen vor Jahresfrist 6,73 Millionen Zuschauer zu, ein Marktanteil von 28,5 Prozent beim Gesamtpublikum. In der RTL-eigenen Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen reichten 5,1 Millionen Zuschauer für 36,3 Prozent Marktanteil.

Für das Vergleichs- und Buchungsportal ist die Präsenz im diesjährigen Dschungel eine Premiere: Bislang hatte sich das Münchner Unternehmen noch nicht ins australische Outback gewagt. Nun übernimmtgleich ein großes Werbepaket und sichert sich bei RTL-Vermarkter IP Deutschland das Programm-, Trailer- und Digital-Sponsoring des Formats. "Als populärste TV-Sendung im Januar passt 'Ich bin ein Star - Holt mich heraus' sehr gut zu uns", sagt Check 24-CMO. In den Trailern sind zwei animierte Koffer zu sehen - das Unternehmen will so das Thema des Formats aufgreifen und für seinen Reisevergleich werben.Wie gewohnt lassen sich auch zwei alte Bekannte die neue #IBES-Auflage nicht entgehen:hat für seine Marke Pick Up erneut ein Product-Placement gebucht, hinzu kommen individuelle Pre-Splits. Es ist bereits das siebte Mal in Folge, dass der Süßwarenhersteller den Jahresauftakt in Australien verbringt. Auchgehört trotz einer Pause in 2016 beinahe zum Dschungel-Inventar; auch in diesem Jahr platziert die Fastfood-Kette ihre Burger im Camp. Hinzu kommen das Format "Animated Action Move" und ein situativer Cut-In.Mit dabei sind außerdem Kaffeeproduzentund, nach der Premiere im Vorjahr nun zum zweiten Mal,- beide sind mit Framesplits bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" vertreten. Ebenfalls im zweiten Jahr nacheinander mit einer Sonderwerbeform vertreten ist die Sirupmarke(Programm- und Digital-Sponsoring). Daneben ist auch die klassische Werbebuchung in vollem Gange, IP Deutschland zeigt sich mit der bisherigen Auslastung sehr zufrieden. Ein 30-Sekünder kostet in diesem Jahr zwischen 56.000 und 94.470 Euro brutto - deutlich weniger als im Vorjahr fam