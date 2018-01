Huawei-Marketingchef Álmassy "Programmatic Advertising ist in der Tat eine Art Blackbox"

Neuer Facebook-Algorithmus, E-Privacy, Programmatic ... Zum Jahresanfang setzt sich die Debatte über den Wert und den richtigen Umgang mit Online-Werbung nahtlos fort. Dem Chor der zahlreichen Kritiker widerspricht nun Gregor Álmassy, Marketingchef von Huawei Deutschland, und fordert mehr Souveränität in der Branche. Die wachsende Komplexität der Systeme sei längst kein exklusives Problem der Marketingbranche.

Der gebürtige Österreicher war in seiner Karriere selbst regelmäßig für Online-Kommunikation von Marken wie Adidas und Samsung verantwortlich. Dabei hat er immer wieder neue digitale Werbeformate getestet, über deren konkretes Potenzial zum Zeitpunkt der ersten Testläufe keine Erfahrungen vorlagen. Er empfiehlt daher Offenheit für die Innovationen der Tech-Riesen, ohne aber den Innovationsanspruch einfach an das Silicon Valley abzutreten: "Love it, change it or leave it, das gilt mehr denn je".

Das ist zu pauschal. Die Frage ist eher, was man unter dem Begriff Online-Werbung versteht, denn diese ist durchaus vielfältig. Ist die gesamte Online-Werbung jedoch auf Leads beziehungsweise Sales begrenzt, ist sie sehr limitiert. Es gibt allerdings genügend Beispiele, in denen Online-Werbung großartige Markenbildung geschaffen hat – zum Beispiel Edekas „Supergeil“.Top-of-Mind-Awareness ist wichtig und es wird zunehmend schwerer, den richtigen Mix von Online-Werbung dafür zusammen zu stellen. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Ich sehe hier die Marketing-Manager in der Verantwortung, eine entsprechende Marketing-Strategie zu erstellen.Warum sollten sie? In einer technologisch-komplexen Welt wird es schwieriger, Dinge zu verstehen beziehungsweise zu kontrollieren – das ist nichts Neues. Diese Herausforderung haben beispielsweise auch Autohersteller, die mit immer weiter technisch ausgereiften Produktionsstätten ihre Prozesse optimieren müssen.Programmatic Advertising ist in der Tat eine Art Blackbox. Erstens gilt es immer zu definieren, was man optimieren will, und zweitens muss man stets prüfen, ob die Mehrkosten der Optimierung den Benefit rechtfertigen.Dass die Spielregeln in Silicon Valley geschrieben werden, mag größtenteils stimmen, da dort viele Innovationen der genannten Industrie entstanden sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass Innovationen per se aus dem Silicon Valley kommen (müssen). Love it, change it or leave it, das gilt mehr denn je. Sich über einen Zustand nur aufzuregen, hat selten geholfen. cam