"Homoschlepiens" Sodastream begibt sich mit Stars aus "Big Bang Theory" und "GoT" auf Expedition

Die Schauspieler Mayim Bialik und Kristian Nairn in ihren Paraderollen Foto: Sodastream

Sie haben es wieder getan: Zum wiederholten Mal prangert Sodastream mit einem starken Werbefilm und viel Humor die Verwendung von Plastikflaschen an. Mit der jüngsten Expedition zum beinahe ausgestorbenen Volk der "Homoschlepiens" will die israelische Wassersprudlermarke an den Erfolg früherer Social-Media-Kampagnen anknüpfen. Die Hauptrollen spielen diesmal "The Big Bang Theory"-Star Mayim Bialik und "Game of Thrones"-Darsteller Kristian Nairn.