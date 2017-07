HitchOn-CEO Sarah Kübler im Video-Interview "Influencer Marketing wird erwachsen"

HitchOn-CEO Sarah Kübler im Videointerview bei den #DMD17

Vor allem hat es der HitchOn-Geschäftsführerin die richtige Kennzeichnung von Werbekooperationen angetan. Das Thema will Kübler nun auch im BVIM antreiben. "Mit dem Verband kann man schon mal einen ersten Pflock reinhauen, sich engagieren und im besten Fall eine gute Lösung herausholen", sagt sie im Video-Interview am Rande der Digital Marketing Days in Berlin.Es gibt aber auch einige kritische Stimmen, die den BVIM-Gründungsmitgliedern vorwerfen, sich eher um eigene Interessen zu kümmern, als um die eigentliche Sache. Hauptargument: Im BVIM sind keine Influencer vertreten. Kübler entgegnet: "Stefan (BVIM-Vorsitzender; Anm. d. Red.) ist im Austausch mit einigen Influencer-Verbünden und versucht, sie in den BVIM hineinzuholen." ron