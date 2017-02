Havas-Markenstudie DM ist die sinnstiftendste Marke in Deutschland

Die Top 15 der Meaningful Brands in Deutschland:

DM Mercedes-Benz Audi Lufthansa BMW Lego Amazon Samsung Whatsapp Ravensburger Aldi Lidl Nivea Ebay Ratiopharm

Das dürfte hierzulande kaum jemand verwundern.steht an der Spitze der. Das geht aus der nationalen Auswertung hervor, welche dieheute veröffentlicht.Bereits in der vergangenen Woche hatte die Agenturgruppe das internationale Ranking publiziert, an dessen Spitzeundstehen. Für Aufsehen sorgte die Studie, an der weltweit 300.000 Konsumenten teilgenommen haben, aber mit zwei anderen Aussagen: 74 Prozent aller Marken sind überflüssig und 60 Prozent des produzierten Contents sind für die Kunden irrelevant.Diese Feststellung dürfte für den deutschen Siegern wohl so nicht gelten. Mit ihrer Angebotspolitik, ihrem Direktmarketing, ihren verschiedenen Informationsplattformen und ihren Mitarbeitern hat sich die Karlsruher Drogeriemarktkette längst in die Herzen der Kunden gespielt. Daran hat auch nichts der Rechtstreit um die Kündigung eines Kooperationsvertrages mitgeändert. Der Händler schafft es sogar, mitundzwei traditionsreiche und kommunikationsstarke Marken auf die Plätze zu verweisen. Über 50.000 Konsumenten hatte Havas hierzulande befragt, um herauszufinden, welche Marken einen Beitrag zum Wohlbefinden und Lebensqualität leisten.Was auffällt: Das soziale Netzwerk, das am liebsten ständig am Leben seiner Nutzer teilnehmen möchte, taucht weder im nationalen noch im internationalen Ranking der Top 15-Marken auf. Eine mögliche Erklärung: "Facebook kämpft mit einer negativen Wahrnehmung bezüglich des Umgangs mit persönlichen Daten seiner Nutzer", sagt, Director New Business, Strategy & Marketing der. Daran wird die Marke, die von allen Menschen geliebt werden möchte, mit Sicherheit arbeiten. DM, Mercedes-Benz, Audi und Co. werden aber nicht untätig bleiben. Und das ist wichtig. Bei der letzten Erhebung vor zwei Jahren hieß das Führungstrio übrigensund. mir