Haribo Marketing-Geschäftsführer Thomas Starz verlässt das Unternehmen

Nach nur einem Jahr ist für Thomas Starz bei Haribo schon wieder Schluss Foto: Kai Bublitz / Coca-Cola

Genau vor einem Jahr hatte Thomas Starz sein Büro bei Haribo in der Hans-Riegel-Straße in Bonn bezogen, nun trennen sich die Wege bereits wieder: Starz verlasse den Süßwarenkonzern in "beiderseitigem Einvernehmen" und mit sofortiger Wirkung, teilt Haribo mit. Offen ist noch, wer ihm als Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb in der DACH-Region nachfolgt.