Haribo Dennis Teeken wird DACH-Marketing-Chef

Der neue Haribo-Geschäftsführer Marketing und Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz kommt aus den Niederlanden: Seit 1. Juni bekleidet Dennis Teeken, zuletzt in gleicher Position für das Haribo-Geschäft in Belgien und den Niederlanden zuständig, die kurzzeitig vakante Stelle. Von seinem Vorgänger, Ex-Coca-Cola-Manager Thomas Starz, hatte sich der Bonner Süßwarenhersteller im Mai in "beiderseitigem Einvernehmen" getrennt